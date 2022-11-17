Широков — об уходе Слуцкого из «Рубина»: не совсем понятно, почему сейчас

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался об уходе тренера Леонида Слуцкого из казанского «Рубина». Специалист решил покинуть клуб по собственному желанию 15 ноября.

«Не совсем понятно, почему сейчас — за два тура до конца осенней части первенства. Можно было довести до перерыва. Ничего критического там нет. Возможно, был расчёт на то, что более уверенно и ровно пройдут эту часть турнира. Может быть, устал. Плюс, наверное, морально не то состояние — я так понимаю, он приверженец европейских ценностей и то, что происходит в мире, возможно, его гнетёт. Он ассоциирует себя больше с европейскими ценностями, чем с российскими, их поддерживает всегда, оппозицию нашу. Возможно, устал от того, что здесь творится. Надоели эти грязные российские деньги, поедет их поддерживать.



Игра «Рубина»? Набрав один из лучших по именам составов, впечатления не произвели. «Крылья», когда играли в ФНЛ, стартовали неважно, но к зиме набрали очень хороший ход, игру показывали достойную. Мне не очень понятно только, почему ушёл за два тура. На мой взгляд, изначально было понятно, что ФНЛ не его история. Слуцкий в лиге давно не работал, не знает её, ассоциирует себя с топ-тренерами, что на какой-то момент было правильно. Может быть, морально не был готов в этой лиге. Не знаю, почему его оставили», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 31 очко после 18 проведённых матчей.