«Это смешно». Тренер сборной Дании охарактеризовал «фальшивых» фанатов в Катаре

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал «фальшивых» болельщиков европейских и южноамериканских топ-сборных на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Это просто смешно. Это похоже на театральное представление. Если кто-то действительно думает, что сможет убедить людей в том, что эти прыгающие счастливые люди – это болельщики Дании или Англии, то это просто издевательство. Это театр», — приводит слова Юльманна датский TV2.

Ранее в СМИ распространились видео, на которых большие группы болельщиков топовых европейских и южноамериканских сборных веселятся и всячески выражают свою поддержку национальным командам. Фанаты одеты в формы Аргентины, Франции, Англии, Дании и других команд. При этом этнический и национальный состав болельщицких групп заметно отличается от населения европейских и южноамериканских стран. В связи с этим организаторы турнира подверглись критике в социальных сетях со стороны обычных болельщиков, называющих фанатов на видео «фальшивыми».

Позднее представители Катара опровергли обвинения в организации групп «фальшивых» болельщиков, заявив, что на видео представители стран, не представленных на мундиале, которые поддерживают топ-сборные. Мужчины на видео — индийцы, пакистанцы, арабы и африканцы, которые в том числе занимались строительством спортивных объектов к турниру в Катаре.

Напомним, мундиаль в Катаре стартует уже в ближайшее воскресенье, 20 ноября. В матче открытия сыграют хозяева турнира и сборная Эквадора.