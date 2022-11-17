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Лоськов и Пашинин останутся в «Локомотиве» и войдут в штаб Галактионова

Лоськов и Пашинин останутся в «Локомотиве» и войдут в штаб Галактионова
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Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов сообщил, что он и его коллега Олег Пашинин останутся в тренерском штабе железнодорожников, несмотря на смену наставника. Недавно московскую команду возглавил Михаил Галактионов.

«Да, мы продолжаем работу. И я, и Пашинин. Будем работать вместе с Галактионовым», — приводит слова Лоськова «РБ Спорт».

Московский «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда заработала 13 очков после 17 проведённых игр. В последнем матче железнодорожники уступили «Спартаку» со счётом 1:2.

Михаил Галактионов ранее возглавлял «Пари Нижний Новгород». Он покинул нижегородский клуб 11 ноября после матча с «Ахматом» (3:2). По согласованию с Российским футбольным союзом (РФС) Галактионов останется на должности старшего тренера молодёжной сборной России.

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