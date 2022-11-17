Орлов — о Бакаеве в «Зените»: когда Халк пришёл, с ним тоже не могли найти общий язык

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации Зелимхана Бакаева в «Зените». По мнению специалиста, сейчас Бакаев не является усилением для сине-бело-голубых, но спустя некоторое время всё может измениться. Орлов привёл в пример Халка, которому тоже понадобилось время на адаптацию в «Зените».

«То, что что-то не получается, это очевидно. Но Бакаеву надо приспособиться к системе тренировок «Зенита». В «Спартаке» он был игроком эпизода. В какой-то момент был ярок, а потом раз — и как-то уходил. А он же должен стабильно всё это делать, на протяжении всей игры. Семак и так его иногда выпускает — хочет ему помочь. Но, когда он выходит, он никогда не усиливает игру «Зенита». А зачем такой запасной? Я сужу по продукту со стороны. Поэтому ему и дают так немного времени. Но, опять-таки, ты вышел на 10 минут — не обязательно гол забить. Ты прояви себя движением, работой, прессингом, сумей в центре поля сыграть в одно касание. Есть десятки способов доказать, что ты мастер, за 10 минут.

Например, вот вышел Мантуан. Кассьерра делает длинный пас — корявенький, но по мысли правильный. Мантуан ловит этот мяч, вытаскивает на себя защитника и отдаёт голевой пас на Клаудиньо. Вот это действие Мантуана. Но у Бакаева нет такого. Кого после этого выпускать на замену, чтобы усилить игру, — Мантуана или Бакаева?

Особенно мне не нравится, когда говорят: «Получает мало времени в игре за основной состав». Получать можно только по блату что-нибудь из-под полы. А в команде место в составе надо завоевать в тренировках, в двухсторонках. Там видно, кто из себя что представляет. Кредит доверия к Бакаеву ещё будет. Всё-таки он пока мало в «Зените», ему надо приспособиться. Когда Халк пришёл в «Зенит», с ним тоже не могли найти общий язык. А потом всё пошло. Надо потерпеть. Многое зависит от Бакаева. Я думаю, Семак — тот тренер, который никогда не отворачивается от игрока», — приводит слова Орлова Sport24.