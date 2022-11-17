«Чеченцы умеют играть в футбол». Ташуев высказался о вызове Садулаева в сборную России

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал вызов в сборную России на ноябрьский сбор полузащитника грозненцев Лечи Садулаева. Примечательно, что этот футболист является воспитанником академии «Ахмата».
«Для меня главное, чтобы мои футболисты прогрессировали. Лечи Садулаев, к примеру, набрал форму, начал показывать то, что мы хотим видеть, и попал в сборную России. Маленький плюсик мы себе поставили. Тем тренерам, которые работали с ним до нас, тоже.
У Лечи очень хорошие природные данные. Главное — его скорость. При этом у него своеобразный бег: он не быстро перебирает ногами, но всё равно очень резок и почти всегда уходит от контакта. Плюс он техничен и имеет хороший удар с обеих ног. Но Лечи нужно прибавить в ментальности — ему нужно стать одержимым процессом, меньше лениться. У него всё хорошо, но может быть ещё лучше.
Академия «Ахмата» в силу тех событий, которые были в республике, достаточно молодая. Невозможно, чтобы каждый год оттуда выходил мастер, способный играть на уровне РПЛ и сборной России. Даже у «Краснодара» такого нет. Сейчас, глядя на условия в нашей академии, с уверенностью могу сказать, что Лечи — первая ласточка. Будут ещё. Чеченцы умеют играть в футбол», — приводит слова Ташуева Sport24.
Напомним, сегодня, 17 ноября, сборная России встретится с национальной командой Таджикистана. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.
- 17 ноября 2022
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