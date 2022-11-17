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Василий Уткин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира

Василий Уткин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира
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Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, что планирует поддерживать на предстоящем чемпионате мира сборную Нидерландов.

«За Голландию планирую болеть. Именно за неё. Исторически ещё за Францию и Испанию, но, пожалуй, больше всего мне бы хотелось, чтобы чемпионат мира выиграла Голландия», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая на предыдущем турнире в России в финальном матче обыграла команду Хорватии со счётом 4:2. Сборная Нидерландов на предстоящем чемпионате мира сыграет в группе А с командами Эквадора, Сенегала и Катара. В 1-м туре Нидерланды встретятся с Сенегалом в понедельник, 21 ноября.

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