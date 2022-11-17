Василий Уткин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира

Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, что планирует поддерживать на предстоящем чемпионате мира сборную Нидерландов.
«За Голландию планирую болеть. Именно за неё. Исторически ещё за Францию и Испанию, но, пожалуй, больше всего мне бы хотелось, чтобы чемпионат мира выиграла Голландия», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая на предыдущем турнире в России в финальном матче обыграла команду Хорватии со счётом 4:2. Сборная Нидерландов на предстоящем чемпионате мира сыграет в группе А с командами Эквадора, Сенегала и Катара. В 1-м туре Нидерланды встретятся с Сенегалом в понедельник, 21 ноября.
- 17 ноября 2022
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