Источник: «Спартак» и «Динамо» интересуются полузащитником «Црвены Звезды»

Атакующий полузащитник «Црвены Звезды» Мирко Иванич может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. На 29-летнего черногорского футболиста претендуют московские «Спартак» и «Динамо», информирует Maxbet Sport.

Согласно сведениям источника, интерес к Иваничу также проявляет итальянская «Сампдория». «Црвена Звезда» может выручить за своего полузащитника около € 3 млн, однако тренерский штаб сербского клуба не уверен в целесообразности продажи ключевых футболистов.

В сезоне-2022/2023 Мирко Иванич провёл за «Црвену Звезду» 22 матча, забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн. Ранее он также выступал за «Войводину» и БАТЭ.