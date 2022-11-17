Иньеста — о матче с Россией на ЧМ-2018: уже не переживаю, боль прошла, ха-ха

Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста поделился воспоминаниями от матча с национальной командой России на чемпионате мира 2018 года.
«Переживаю ли я всё ещё из-за поражения в матче с Россией? Нет, уже нет, ха-ха. Боль прошла. На самом деле это был очень тяжёлый момент, но такие вещи случаются и будут случаться. В некотором смысле нужно просто принять это, не более того», — приводит слова испанца Marca.
Напомним, на чемпионате мира по футболу 2018 года, который проходил в России, хозяева турнира встречались в 1/8 финала с Испанией Иньесты. Полузащитник вышел на поле на 67-й минуте при счёте 1:1. За сборную России забил нападающий Артём Дзюба, гол Испании был забит после рикошета от защитника Сергея Игнашевича. Судьба выхода в четвертьфинал турнира решалась в серии пенальти, в которой сильнее оказались россияне. Стоит отметить, что Андрес Иньеста свою послематчевую попытку реализовал.
Как сейчас используются арены ЧМ-2018?
- 17 ноября 2022
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