Алексей Попов — об отдыхе игроков: все бухали! Кто раньше закончил, тот бухал больше всех

Бывший футболист «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов рассказал об отдыхе футболистов и употреблении алкоголя. Также экс-спортсмен предположил, что у футболистов, играющих в РПЛ, уровень интеллекта выше, чем у тех, кто играет в Первой и Второй лигах.
«Все нормально гуляют: кто-то победу отмечает, кто-то горе заливает. Футболисты не отличаются от обычных людей — любят потанцевать, погулять и подраться, но просто ещё умеют в футбол играть. Запойные, может быть, во Второй лиге и в Первой. В Премьер-Лиге в основном играют футболисты, у которых интеллект выше, чем у тех, кто играет в Первой или во Второй лигах, это 100%. А раз выше интеллект, то и позиционирование себя намного качественнее.
Все бухали! Кто-то в меру, кто-то — нет. Кто раньше закончил, тот бухал больше всех. Не хотелось бы переходить на личности. Все были нормальные люди, это сейчас пропадают до пяти утра. Раньше побухали и спать легли. И то это было после игры, потому что до матча никто себе не позволял нажираться.
Старая фраза Валерия Карпина, что раньше пили и играли, а теперь не пьют и не играют? Он приврал, конечно, потому что и сейчас играют на хорошем уровне, просто раньше выбор был больше. Сейчас методика подготовки ухудшилась и стали хуже играть. Хотя раньше была фраза: кто не курит и не пьёт, тот в состав не попадёт. Но это был больше смех», — приводит слова Попова Legalbet.
- 17 ноября 2022
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