Защитник «Динамо» Сазонов: «Зенит» можно догнать, будем ждать их ошибок

Защитник «Динамо» Саба Сазонов выразил надежду на то, что московский клуб имеет шанс догнать в турнирной таблице чемпионата России «Зенит». Также футболист ответил на вопрос о возможном интересе со стороны сине-бело-голубых.
«Можно ли догнать «Зенит» в таблице? Я как футболист буду говорить, что можно. Будем ждать ошибок «Зенита», и главное – самим их не допускать. Если бы мы выигрывали каждый матч, то результат был бы другой.
Могу ли представить, что зимой меня пригласит «Зенит»? На данный момент никто не обращался. Сейчас я игрок «Динамо». Я заиграл именно в «Динамо». Я счастлив здесь находиться и счастлив, что стал одним из лидеров обороны, мы поднимаемся. Я всегда в контакте с командой и рад, что так произошло, потому что полгода назад я получал не столько игрового времени. Сейчас Славиша дал мне эту возможность, я ему благодарен и счастлив», — приводит слова Сазонова Metaratings.
Напомним, «Зенит» набрал 42 очка за 17 туров и занимает первое место в таблице РПЛ сезона-2022/2023. «Динамо» (29) — на четвёртом месте.
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