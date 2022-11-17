Президент Франции Макрон — о ЧМ-2022 в Катаре: не нужно политизировать спорт

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на критику организации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Я считаю, что не нужно политизировать спорт. Вопрос о моём возможном посещении Катара следует задавать тогда, когда турнир перейдёт в соответствующую стадию. Мы не собираемся обсуждать вопросы прав человека и климата в Катаре каждый раз, когда говорим о турнире», — приводит слова президента Франции Get French Football News.

Президентский дворец также сообщил, что Макрон отправится в Катар, если сборная Франции пройдёт дальше четвертьфинала. Напомним, президент Франции присутствовал на церемонии награждения национальной сборной на чемпионате мира 2018 года в России.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре подвергался обширной критике со стороны болельщиков и участников турнира за несоблюдение прав человека властями страны.

Сборная Франции сыграет в одной группе с командами Австралии, Дании и Туниса. Турнир стартует уже в ближайшее воскресенье, 20 ноября, игрой хозяев турнира с Эквадором.

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