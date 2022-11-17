Сильянов: ребята из Таджикистана будут выгрызать и выжигать. Сборной России важно выиграть

Защитник «Ростова» Александр Сильянов, вызванный в сборную России на ноябрьский сбор, высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Таджикистана. По его мнению, соперник будет максимально мотивирован, а россиянам крайне важно выиграть, чтобы оправдать поддержку всей страны.

«Что я могу сказать о сегодняшнем сопернике? Мы его разбирали, но все секреты не буду раскрывать. Думаю, что у них серьёзная мотивация – выйти на поле против России. Уверен, что ребята из Таджикистана будут сегодня выгрызать, выжигать. Будет много борьбы и интересная игра. Мы тоже серьёзно настроены, мотивированы. Много ребят, которые попали в сборную впервые. Им и мне есть что доказывать.

Искусственное поле? В РПЛ все матчи проходит на натуральном газоне, поэтому чуть непривычно. На тренировке было ощущение, что бегаем по бетону, но обе команды в равных условиях. У меня никаких противопоказаний нет, могу играть на любом покрытии.

Какие личные задачи на матч? Если выйду на поле, то нормально сыграть, отработать, показать себя. Важно выиграть, так как за нас болеет вся страна. Всегда приятно побеждать», — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».

Напомним, товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится сегодня, 17 ноября. Игра пройдёт на Центральном республиканском стадионе в Душанбе (Таджикистан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.