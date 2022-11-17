Дмитрий Баринов: всегда в сборную ездил с большим удовольствием, а сейчас — особенно

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что поездка на сбор национальной команды России позволяет отвлечься от результатов в клубе.
«Сборная России — возможность выдохнуть? За последнее время — да, очень ждёшь поездки в сборную. Когда такие результаты в клубе, ни на что переключиться невозможно. Каждый день одно и то же. Вы сами знаете, у нас сейчас неудачная серия, тяжёлое время. Я всегда в сборную ездил с большим удовольствием, а сейчас — особенно, когда есть возможность переключиться. Сейчас разговаривал с Георгичем (Валерий Карпин. — Прим. «Чемпионата»), объяснял, что у меня всегда ужасное состояние на второй день после каждой игры в «Локомотиве». Не на следующий день, а именно на второй. Говорю: «В сборной такого никогда не бывает», — приводит слова Баринова «Матч ТВ»
Сборная России сыграет два товарищеских матча: 17 ноября — с Таджикистаном, 20 ноября — с Узбекистаном.
- 17 ноября 2022
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