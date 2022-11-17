Форвард «Зенита» Юри Алберто заявил о желании остаться в «Коринтиансе»

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Юри Алберто, выступающий на правах аренды за «Коринтианс», заявил о желании остаться в команде из чемпионата Бразилии на постоянной основе.

«Я очень хочу продолжать играть за «Коринтианс», и я надеюсь, что так и будет. Я никогда не чувствовал такого единения с клубом за такое короткое время, как сейчас. Это безумие. Останусь ли я, во многом зависит от президента «Коринтианса» и президента «Зенита». Я очень хочу остаться здесь», — приводит слова Алберто ESPN Brazil.

21-летний форвард перешёл в «Зенит» в прошлом году, сыграл в 15 матчах, в которых забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи. Летом игрок был отдан в аренду в «Коринтианс», а «Зенит» также арендовал двух игроков бразильского клуба: полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарежму. Ранее сообщалось, что клубы рассматривают возможность обмена футболистами на постоянной основе.