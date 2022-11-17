Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Зенита» Юри Алберто заявил о желании остаться в «Коринтиансе»

Форвард «Зенита» Юри Алберто заявил о желании остаться в «Коринтиансе»
Комментарии

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Юри Алберто, выступающий на правах аренды за «Коринтианс», заявил о желании остаться в команде из чемпионата Бразилии на постоянной основе.

«Я очень хочу продолжать играть за «Коринтианс», и я надеюсь, что так и будет. Я никогда не чувствовал такого единения с клубом за такое короткое время, как сейчас. Это безумие. Останусь ли я, во многом зависит от президента «Коринтианса» и президента «Зенита». Я очень хочу остаться здесь», — приводит слова Алберто ESPN Brazil.

21-летний форвард перешёл в «Зенит» в прошлом году, сыграл в 15 матчах, в которых забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи. Летом игрок был отдан в аренду в «Коринтианс», а «Зенит» также арендовал двух игроков бразильского клуба: полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарежму. Ранее сообщалось, что клубы рассматривают возможность обмена футболистами на постоянной основе.

Новость по теме
Скауты «Зенита» просматривают защитника «Коринтианса». Его могут обменять на Юри Алберто
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022