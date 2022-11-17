Таджикистан — Россия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 17 ноября, в товарищеском матче сборная России встретится с национальной командой Таджикистана. Игра пройдёт на Центральном республиканском стадионе в Душанбе (Таджикистан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров из Узбекистана, которую возглавит Ильгиз Танташев.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Таджикистан — Россия. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Стоит отметить, что это будет первая встреча сборных России и Таджикистана в истории. Кроме того, это вторая международная игра россиян после отстранения от международных турниров. Ранее команда Валерия Карпина встречалась со сборной Кыргызстана (2:1). 20 ноября Россия встретится с Узбекистаном.