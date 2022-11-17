Видео: Далера Кузяева встретили в Таджикистане

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев прибыл в Таджикистан для подготовки к товарищескому матчу с национальной командой страны.

В официальном телеграм-канале сборной России опубликовали видео со встречи Кузяева в аэропорту Душанбе. На полузащитника национальной команды надели традиционный таджикский костюм и головной убор тюбетейку. Также Кузяеву достался подарок с надписью: «Добро пожаловать в Таджикистан, Далер!»

Полузащитник «Зенита» присоединился к сборной позже остальных игроков, так как был задействован главным тренером клуба Сергеем Семаком в игре Кубка России с воронежским «Факелом», которая проходила вчера, 16 ноября (2:0).

Сборная России сыграет с Таджикистаном уже сегодня, 17 ноября, начало встречи – в 18:00 мск.