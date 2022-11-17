«Люди увидели «Факел», который не боится играть». Пятибратов — о матче с «Зенитом»

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 5-м туре группового этапа Кубка России.

«Мы проиграли, но я не разочарован качеством игры, потому что ровный матч, мало компонентов, в которых мы явно уступили «Зениту». Плюс-минус равное владение, я думаю, что и ударов в створ ворот равное количество. Единственное, что в таких матчах, на мой взгляд, превалирует — это индивидуальное мастерство футболистов. Малком вышел и сделал разницу. Поэтому он один из лучших футболистов в России.

По структуре, по тому, как играл «Факел», по желанию претензий к ребятам нет. Естественно, есть моменты, которые можно было сделать лучше, но в целом игра не оставила какой-то осадок. Говорю про игру, а не про результат. Можно было сыграть результативнее в атаке, потому что были к этому предпосылки, но не получилось. Хотелось бы отметить, что мы не были робкими — у нас были неплохие комбинации, мы выходили в атаку, оказывали давление на соперника. Единственное, что расстраивает, — это результат. «Зенит» это, «Спартак», «Динамо», кто угодно — мы всегда разочарованы поражением.

Была отличная атмосфера на стадионе. Хотелось подарить людям праздник. В этом отрезке домашних матчей болельщики всегда яростно нас поддерживали. Бывают матчи, когда не всё получается, но в целом, думаю, люди увидели достойный «Факел», который не боится играть», — сказал Пятибратов на послематчевой пресс-конференции.