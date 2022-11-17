Видеообзор победы сборной Италии в товарищеском матче с Албанией

Сборная Италии обыграла команду Албании в товарищеском матче со счётом 3:1. Встреча прошла в Тиране (Албания) на стадионе «Эйр Албания».

Сборная Италии, пропускающая ЧМ-2022, обыграла Албанию

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В составе победителей дубль оформил вингер Винченцо Грифо, ещё один гол забил защитник Джованни Ди Лоренцо. Отметим, что Грифо стал автором результативной передачи. Единственный гол албанцев забил защитник Ардиан Исмайли.

Отметим, что сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд. В 2017 году итальянцы уступили в стыковых матчах Швеции, а в 2022-м уступили команде Северной Македонии. В 2021 году Италия стала чемпионом Европы, в финале обыграв в серии пенальти Англию (1:1, 3:2 пен.).