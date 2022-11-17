«Спартак» оштрафован за неподобающее поведение команды в матче с «Локомотивом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел нарушения в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и «Спартак». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.
«В соответствии со статьёй 106.1 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 291 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за необеспечение прохода игроков через микст-зону – оштрафовать ФК «Локомотив» (г. Москва) на 50 000 рублей.
В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждение шести игроков в составе одной команды) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги между командами ФК «Локомотив» – ФК «Спартак», состоявшемся 12 ноября 2022 года, – оштрафовать ФК «Спартак» (г. Москва) на 100 000 рублей.
В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики – оштрафовать ФК «Локомотив» (г. Москва) на 60 000 рублей. Предупредить, что в случае очередного нарушения к ФК «Локомотив» (г. Москва) будут применены более строгие санкции», — написано в заявлении на официальном сайте РФС.
- 17 ноября 2022
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