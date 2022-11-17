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Зделар: Россия далеко впереди со своей футбольной инфраструктурой. Европе её не догнать

Зделар: Россия далеко впереди со своей футбольной инфраструктурой. Европе её не догнать
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Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Саша Зделар назвал преимущества российского футбола над европейским.

«Чем Россия отличается от Греции, Испании и Сербии в плане футбола? Россия, в первую очередь, отличается своей инфраструктурой. Думаю, Россия по сравнению со всеми странами, где я играл, ушла так далеко в этом плане, что её не догнать. Посмотрите на новые стадионы, базы, спортивные центры. Всё сделано, чтобы игроки думали только о футболе. Всё для игроков, поэтому футбол на первом месте. Это большое преимущество России. В Европе сейчас мало стран, в которых есть такие же условия, как в России. Подумайте только, в России можно спокойно играть в ноябре-декабре – и всё будет нормально. В Сербии, например, мы бы не смогли уйти с поля в декабре. Так что по инфраструктуре России нет равных.

К тому же, в отличие от стран, где я раньше играл, РПЛ – самая «ровная» лига: много больших команд, много дерби и все команды могут обыграть друг друга. Для меня это не было сюрпризом, так как я следил за российским футболом и за сербскими игроками. Раньше я играл товарищеские матчи с российскими клубами, но, только перейдя в ЦСКА, я понял, что ни одна команда РПЛ не даёт тебе расслабиться. А в таких условиях ещё и закаляются молодые игроки. Именно поэтому сейчас в РПЛ столько юных футболистов», — приводит слова сербского футболиста Metaratings.

27-летний Зделар перешёл в ЦСКА летом этого года. До этого полузащитник выступал за сербский «Партизан», греческий «Олимпиакос» и испанскую «Мальорку».

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