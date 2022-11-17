Видеообзор товарищеского матча Турция — Шотландия
Поделиться
Вчера, 16 ноября, состоялся товарищеский матч сборных Турции и Шотландии. Игра завершилась в пользу турецкой команды со счётом 2:1.
Сборная Турции обыграла Шотландию в товарищеском матче
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
В составе сборной Турции забивали Озан Кабак и Дженгиз Ундер. Единственный гол шотландцев записал на свой счёт Джон Макгинн. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Турции.
Напомним, сборные Шотландии и Турции не сумели завоевать путёвку на чемпионат мира — 2022 в Катаре, который стартует уже 18 ноября. Турнир продлится до 20 декабря. Решение проводить мундиаль зимой было принято из-за чрезмерной жары в Катаре летом.
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
14:31
-
14:30
-
14:09
-
14:05
-
14:01
-
13:49
-
13:29
-
13:27
-
13:24
-
13:20
-
13:16
-
13:10
-
12:56
-
12:56
-
12:51
-
12:44
-
12:38
-
12:30
-
12:29
-
12:23
-
12:07
-
12:02
-
12:02
-
11:48
-
11:45
-
11:40
-
11:36
-
11:35
-
11:30
-
11:29
-
11:26
-
11:25
-
11:21
-
11:20
-
11:19
Партнерский контент