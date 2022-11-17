Видеообзор товарищеского матча Турция — Шотландия

Вчера, 16 ноября, состоялся товарищеский матч сборных Турции и Шотландии. Игра завершилась в пользу турецкой команды со счётом 2:1.

Сборная Турции обыграла Шотландию в товарищеском матче

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В составе сборной Турции забивали Озан Кабак и Дженгиз Ундер. Единственный гол шотландцев записал на свой счёт Джон Макгинн. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Турции.

Напомним, сборные Шотландии и Турции не сумели завоевать путёвку на чемпионат мира — 2022 в Катаре, который стартует уже 18 ноября. Турнир продлится до 20 декабря. Решение проводить мундиаль зимой было принято из-за чрезмерной жары в Катаре летом.