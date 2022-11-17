«Зенит» оштрафован на 160 тысяч рублей по итогам матча с «Торпедо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел нарушения в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и петербургский «Зенит». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0.
«В соответствии с частью 1 статьи 113 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 35 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за бросание зрителями предметов на прилегающую к футбольному полю территорию – оштрафовать ФК «Зенит» (г. Санкт-Петербург) на 50 000 рублей.
В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Зенит» (г. Санкт-Петербург) на 30 000 рублей.
В соответствии со статьёй 28, частями 1, 2 статьи 114 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 37 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за использование и бросание зрителями пиротехнических изделий на футбольное поле (принимая во внимание постановление о привлечении к административной ответственности гражданина, совершившего дисциплинарные нарушения) – оштрафовать ФК «Зенит» (г. Санкт-Петербург) на 80 000 рублей», — написано в заявлении на официальном сайте РФС.
- 17 ноября 2022
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