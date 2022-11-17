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Данни: Семак выиграет много трофеев с «Зенитом». Они будут чемпионами и в этом сезоне

Данни: Семак выиграет много трофеев с «Зенитом». Они будут чемпионами и в этом сезоне
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Бывший капитан санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни заявил, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак приведёт команду к чемпионскому титулу в текущем сезоне.

«Уверен, что Семак будет самым титулованным тренером в истории «Зенита». Он ещё выиграет много трофеев в клубе. Сергей Богданович проделал отличную работу в «Зените». Думаю, и в этом сезоне он приведёт «Зенит» к чемпионству», — приводит слова португальца «РБ Спорт».

Семак работает в «Зените» с 2018 года, под его руководством петербургский клуб четыре раза подряд выиграл Российскую Премьер-Лигу. В текущем сезоне команда с берегов Невы также лидирует в чемпионате России после 17 сыгранных туров, опережая ближайших преследователей на шесть очков. Семак — самый титулованный тренер в истории «Зенита». Вместе с клубом он выиграл восемь трофеев.

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