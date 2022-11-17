Криштиану Роналду может перейти в клуб чемпионата Австралии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду может стать игроком австралийской футбольной лиги.
«Мы выразили свою заинтересованность в том, чтобы привезти Роналду в Австралию. Очевидно, что это определённый риск, но у нас, безусловно, есть предложение, которое он должен рассмотреть», — приводит слова генерального директора австралийской футбольной лиги Дэнни Таунсенда Yahoo Sports.
Отмечается, что бывший партнёр Роналду по сборной Португалии Нани выступает за «Мельбурн Виктори» в чемпионате Австралии.
Ранее стало известно о том, что «Манчестер Юнайтед» рассмотрит возможные варианты расставания с 37-летним португальцем после выхода его скандального интервью, в котором Роналду заявил о возможности ухода из клуба и раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.
На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду
- 17 ноября 2022
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