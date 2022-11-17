Ледяхов: Слуцкий может пригодиться клубам ближнего зарубежья — Казахстану и Узбекистану
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Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов оценил шансы экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого возглавить европейский клуб.
«Какие шансы у Слуцкого ещё раз возглавить европейский клуб? В последнее время Слуцкий работал в России, и работал неудачно. На данном этапе, видимо, в его международной карьере будет пауза. Он не нужен в Европе? Почему не нужен, может быть, ближнее зарубежье — Казахстан, Узбекистан, Армения. А кто остальные знает про него что-то? Да, он работал в Англии и Нидерландах, но работал неудачно», — сказал Ледяхов Legalbet.
«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 31 очко после 18 проведённых матчей.
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