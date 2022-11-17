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Ринат Дасаев: сборной России нет на ЧМ-2022, поэтому буду переживать за Испанию

Ринат Дасаев: сборной России нет на ЧМ-2022, поэтому буду переживать за Испанию
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Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев рассказал, кого планирует поддерживать на предстоящем чемпионате мира.

«Точно буду следить за чемпионатом мира. Фаворита выделить не могу. За кого буду болеть? Сборной России нет, поэтому буду переживать за Испанию», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая на предыдущем турнире в России в финальном матче обыграла команду Хорватии со счётом 4:2. Сборная Испании на предстоящем чемпионате мира сыграет в группе А с командами Коста-Рики, Германии и Японии. В 1-м туре Испания встретится с Коста-Рикой в среду, 23 ноября.

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