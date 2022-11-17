Суарес отклонил предложение «Гремио»
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Уругвайский нападающий Луис Суарес отклонил предложение бразильского клуба «Гремио». Об этом сообщил итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.
«Луис Суарес отклонил официальное предложение «Гремио». У него другие планы на следующий клуб. Суарес будет доступен в качестве свободного агента, поскольку срок его контракта с «Насьоналем» истёк», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».
Отметим, что Суарес сыграет за сборную Уругвая на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Турнир пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Уругвайцы выступят в группе с Португалией, Ганой и Южной Кореей. В 1-м туре Уругвай сыграет с Южной Кореей 24 ноября. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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