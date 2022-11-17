Сергей Силкин объяснил, почему сборной России нужен товарищеский матч с Таджикистаном
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался в преддверии товарищеского матча сборной России с национальной командой Таджикистана. Встреча состоится сегодня, 17 ноября, и начнётся в 18:00 мск.
«Не могу представить, чтобы сборная России не выиграла у Таджикистана. У нас футбол сильнее, чем у них. Такие игры обязательно нужны сборной России, потому что вырабатывается какая-то стратегия, тактический рисунок, в команду привлекаются новые игроки», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
20 ноября национальная команда России проведёт второй матч на ноябрьском сборе. Команда Валерия Карпина сыграет со сборной Узбекистана. Игра пройдёт в Ташкенте. Начало встречи — в 15:00 мск.
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