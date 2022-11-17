Салихова: Бакаев даже место в сборной потерял. Мы правильно поступили, не продлив контракт

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскрыла подробности ухода из московской команды Зелимхана Бакаева. Напомним, летом 2022 года у футболиста истёк контракт с красно-белыми. Сотрудничество не было пролонгировано, поэтому Бакаев покинул «Спартак» и на правах свободного агента присоединился к «Зениту».

«Впервые слышу такие цифры, как 8 или 10 миллионов. Могу предложить, что Попов боялся критики и не стал принимать непопулярное решение, поэтому задрал цену. Мы не сумасшедшие, чтобы просить за Бакаева десять… На тот момент я морально была готова отдать даже за 4,5 плюс бонусы и процент со следующей продажи. Недовольства обожателей Бакаева я не боялась и знала, кем его потенциально можно заменить. Клуб подустал от того, что некоторые журналисты и блогеры, возможно, имеющие дружеские и не только отношения с агентом футболиста, постоянно считали его игровые минуты. А тренеру на каждой пресс-конференции задавали вопрос, почему Бакаев был заменён.

На самом деле всё проще: Попов ужасно боялся критики со стороны ветеранов и болельщиков из-за того, что клуб отдавал своего воспитанника принципиальному сопернику. Помните, какой шквал негатива обрушили на меня, на Луку Каттани, на клуб за непродление Бакаева? Это всё было срежиссировано для оказания давления.

Считаю, мы поступили правильно! «Спартак» нисколько не пострадал. Напротив, Квинси получил желанную «десятку» и полетел. А Бакаев даже место в сборной потерял», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что представитель Зелимхана Бакаева ответил на слова Заремы Салиховой.