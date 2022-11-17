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Гари Невилл прокомментировал интервью Криштиану Роналду

Гари Невилл прокомментировал интервью Криштиану Роналду
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал интервью португальского форварда Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану.

«Я не думаю, что и он сам хочет вернуться. Он не стал бы давать это интервью, если бы хотел. Он знал, что это привлечёт внимание прессы и станет концом его карьеры в «Манчестер Юнайтед».

Мне интересно, что сделает клуб, потому что реальность такова, что они знают, что должны расторгнуть контракт с Криштиану, иначе они фактически создают прецедент, когда любой игрок сможет критиковать их в будущем.

Я согласен с некоторыми вещами, сказанными Криштиану, и многие фанаты «Манчестер Юнайтед» согласятся, но реальность такова, что если ты являешься сотрудником какой-то компании и говоришь такие вещи, то твоя работа должна быть прекращена, и «Манчестер Юнайтед» должен сделать это в ближайшие дни.

Криштиану, вероятно, тоже этого хочет, но это не должно было так заканчиваться. Они могли бы собраться вместе пару недель назад и проложить путь через то, что могло быть неспокойным морем, к берегу, но этого не произошло, они все фактически загнали себя в угол.

Криштиану похож на человека, который думает, что весь мир против него, — так не должно быть. Клубу нужно связаться с Криштиану и его советниками и найти способ, чтобы это закончилось очень быстро. С каждым днём это становится всё более неприятным, и в этом нет никакой необходимости», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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