Юрий Жирков: ждать ли меня в каком-то клубе? Нигде не ждать

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос по поводу завершения профессиональной карьеры. 39-летний игрок ушёл от однозначного ответа, но заявил, что ни в каком клубе его ждать не стоит.
«Никаких предложений не жду. Завершил ли я карьеру? А для чего вам это?
Ждать ли меня в каком-то клубе? Нигде не ждать. Сейчас ничем особо не занимаюсь. Дети, семья. В музеи хожу. Люблю историческую тематику. В Москве много таких: Музей Вооружённых Сил, Музей Победы на Поклонной горе, Исторический музей», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».
Напомним, последним клубом Жиркова стали «Химки». 30 июня 2022 года контракт Юрия с подмосковной командой подошёл к концу и не был продлён. Ранее Жирков, начинавший карьеру в тамбовском «Спартаке», выступал за ЦСКА, лондонский «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит». Сообщалось, что футболист может завершить карьеру.
- 17 ноября 2022
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