Фабиньо: Каземиро, Фред, Антони… Многие бразильцы едут не в то место в Англии

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Бразилии Фабиньо подшутил над партнёрами по национальной команде, играющими за «Манчестер Юнайтед».

«Когда Каземиро играл в «Реале», я всегда поздравлял его с выигранными трофеями. Конечно, мы конкуренты по позиции в сборной, но, несмотря на это, мы очень хорошо ладим. Жаль, что он выбрал не то место для продолжения карьеры в Англии, да? Надеюсь, с ним «Манчестер Юнайтед» не станет намного сильнее. Он, Фред, Антони… Многие бразильцы едут не в то место в Англии», — приводит слова полузащитника «Ливерпуля» The Sun.

Фабиньо стал игроком «Ливерпуля» в 2018 году. Фред выступает за «Манчестер Юнайтед» также с 2018 года, а Каземиро и Антони присоединились к «красным дьяволам» летом 2022 года.

Новость по теме Тен Хаг назначил Роналду капитаном «МЮ» из-за незнания Каземиро английского языка

Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча: