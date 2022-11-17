Фабиньо: Каземиро, Фред, Антони… Многие бразильцы едут не в то место в Англии

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Бразилии Фабиньо подшутил над партнёрами по национальной команде, играющими за «Манчестер Юнайтед».
«Когда Каземиро играл в «Реале», я всегда поздравлял его с выигранными трофеями. Конечно, мы конкуренты по позиции в сборной, но, несмотря на это, мы очень хорошо ладим. Жаль, что он выбрал не то место для продолжения карьеры в Англии, да? Надеюсь, с ним «Манчестер Юнайтед» не станет намного сильнее. Он, Фред, Антони… Многие бразильцы едут не в то место в Англии», — приводит слова полузащитника «Ливерпуля» The Sun.
Фабиньо стал игроком «Ливерпуля» в 2018 году. Фред выступает за «Манчестер Юнайтед» также с 2018 года, а Каземиро и Антони присоединились к «красным дьяволам» летом 2022 года.
Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча:
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