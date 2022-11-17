Форвард «Боруссии» Д Аллер рассказал о запланированной операции для излечения рака

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер рассказал о последних событиях, связанных с лечением злокачественной опухоли, с которой футболист борется последние несколько месяцев.

«Как и планировалось с самого начала, после химиотерапии рассматривались различные варианты развития событий. Хочу сказать вам, что борьба для меня ещё не окончена. Мне придётся перенести операцию, чтобы навсегда избавиться от этой опухоли, которая не даёт мне выходить на поле.

Я хочу поблагодарить всех за сообщения поддержки и за силы, которую вы даёте мне в этом тяжёлом испытании. С нетерпением жду встречи со всеми вами в ближайшее время», — написал форвард на своей странице в социальных сетях.

Напомним, летом у 28-летнего футболиста была диагностирована злокачественная опухоль яичка. На протяжении трёх месяцев Себастьен проходил курс химиотерапии.

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