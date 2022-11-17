КДК дисквалифицировал игрока молодёжного «Спартака» за нецензурные кричалки в адрес ЦСКА
Поделиться
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал футболиста молодёжного «Спартака» Михаила Пилипенко за оскорбительное поведение в матче 17-го тура Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) с ЦСКА (2:1).
«В соответствии с частью 6 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 11 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении соперников – дисквалифицировать футболиста «Спартак» г. Москва Михаила Пилипенко на два матча Молодёжной футбольной лиги», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.
19-летний футболист после матча с ЦСКА подошёл к фанатской трибуне «Спартака», взял мегафон и начал скандировать вместе с болельщиками нецензурные кричалки.
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
17:37
-
17:31
-
17:22
-
17:20
-
17:16
-
17:12
-
16:52
-
16:46
-
16:41
-
16:40
-
16:26
-
16:10
-
15:50
-
15:49
-
15:22
-
15:20
-
15:14
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:59
-
14:58
-
14:45
-
14:31
-
14:30
-
14:09
-
14:05
-
14:01
-
13:49
-
13:29
-
13:27
-
13:24
-
13:20
-
13:16
Партнерский контент