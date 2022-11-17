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КДК дисквалифицировал игрока молодёжного «Спартака» за нецензурные кричалки в адрес ЦСКА

КДК дисквалифицировал игрока молодёжного «Спартака» за нецензурные кричалки в адрес ЦСКА
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал футболиста молодёжного «Спартака» Михаила Пилипенко за оскорбительное поведение в матче 17-го тура Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) с ЦСКА (2:1).

«В соответствии с частью 6 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 11 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении соперников – дисквалифицировать футболиста «Спартак» г. Москва Михаила Пилипенко на два матча Молодёжной футбольной лиги», — говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

19-летний футболист после матча с ЦСКА подошёл к фанатской трибуне «Спартака», взял мегафон и начал скандировать вместе с болельщиками нецензурные кричалки.

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