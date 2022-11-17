Стал известен состав сборной Таджикистана на товарищеский матч с Россией

Стал известен состав сборной Таджикистана на товарищеский матч с командой России. Встреча состоится на «Центральном республиканском стадионе» в Душанбе (Таджикистан). Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Сборная Таджикистана:



Ятимов, Сафаров, Ханонов, З. Джурабоев, Назаров, А. Джурабоев, Умарбаев, Панчшанбе, Рахимов, Мабатшоев, Джалилов.



Встречу обслужит бригада арбитров из Узбекистана, которую возглавит Ильгиз Танташев. Отметим, что это будет первая встреча сборных России и Таджикистана в истории. Также это вторая международная игра россиян после отстранения от турниров: первая прошла в сентябре с командой Кыргызстана (2:1).