Стал известен состав сборной Таджикистана на товарищеский матч с Россией
Поделиться
Стал известен состав сборной Таджикистана на товарищеский матч с командой России. Встреча состоится на «Центральном республиканском стадионе» в Душанбе (Таджикистан). Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сборная Таджикистана:
Ятимов, Сафаров, Ханонов, З. Джурабоев, Назаров, А. Джурабоев, Умарбаев, Панчшанбе, Рахимов, Мабатшоев, Джалилов.
Встречу обслужит бригада арбитров из Узбекистана, которую возглавит Ильгиз Танташев. Отметим, что это будет первая встреча сборных России и Таджикистана в истории. Также это вторая международная игра россиян после отстранения от турниров: первая прошла в сентябре с командой Кыргызстана (2:1).
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
19:08
-
18:59
-
18:55
-
18:51
-
18:49
-
18:47
-
18:38
-
18:34
-
18:24
-
18:15
-
18:01
-
17:58
-
17:43
-
17:37
-
17:31
-
17:22
-
17:20
-
17:16
-
17:12
-
16:52
-
16:46
-
16:41
-
16:40
-
16:26
-
16:10
-
15:50
-
15:49
-
15:22
-
15:20
-
15:14
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:59
Партнерский контент