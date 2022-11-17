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Каха Каладзе рассказал, что предлагал «Милану» подписать Хвичу Кварацхелию

Каха Каладзе рассказал, что предлагал «Милану» подписать Хвичу Кварацхелию
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Бывший грузинский защитник «Милана» Каха Каладзе рассказал, что предлагал руководству миланского клуба подписать нападающего Хвичу Кварацхелию.

«Я предлагал «Милану» рассмотреть приобретение Хвичи Кварацхелии в прошлом году. Но параллельно шло общение и с руководством «Наполи». Конечно, я общался с Дженнаро Гаттузо, который тогда был главным тренером неаполитанцев, и со спортивным директором клуба. Тогда «Наполи» принял окончательное решение по трансферу Хвичи. А «Милан» сказал, что посмотрит, понаблюдает за ним. Я могу понять их. Трудно заплатить такие деньги за игрока, который не выступает в Лиге чемпионов, хотя Хвича — очень перспективный игрок. У него есть все данные, чтобы стать одним из сильнейших на мировой арене.

Я уверен, что Кварацхелия стал бы одним из ключевых игроков «Милана», но понимаю их позицию. У них есть Рафаэл Леау, играющий на этой позиции. А «Наполи» — молодцы. Уверен, их руководство счастливо, что подписало Хвичу Кварацхелию», — сказал Каладзе в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Кварацхелия перешёл в «Наполи» в летнее трансферное окно из «Динамо» Батуми за € 10 млн. За итальянский клуб 21-летний грузинский форвард забил восемь голов и сделал десять голевых передач в 17 играх текущего сезона.

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