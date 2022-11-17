Каха Каладзе рассказал, что предлагал «Милану» подписать Хвичу Кварацхелию

Бывший грузинский защитник «Милана» Каха Каладзе рассказал, что предлагал руководству миланского клуба подписать нападающего Хвичу Кварацхелию.

«Я предлагал «Милану» рассмотреть приобретение Хвичи Кварацхелии в прошлом году. Но параллельно шло общение и с руководством «Наполи». Конечно, я общался с Дженнаро Гаттузо, который тогда был главным тренером неаполитанцев, и со спортивным директором клуба. Тогда «Наполи» принял окончательное решение по трансферу Хвичи. А «Милан» сказал, что посмотрит, понаблюдает за ним. Я могу понять их. Трудно заплатить такие деньги за игрока, который не выступает в Лиге чемпионов, хотя Хвича — очень перспективный игрок. У него есть все данные, чтобы стать одним из сильнейших на мировой арене.



Я уверен, что Кварацхелия стал бы одним из ключевых игроков «Милана», но понимаю их позицию. У них есть Рафаэл Леау, играющий на этой позиции. А «Наполи» — молодцы. Уверен, их руководство счастливо, что подписало Хвичу Кварацхелию», — сказал Каладзе в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Кварацхелия перешёл в «Наполи» в летнее трансферное окно из «Динамо» Батуми за € 10 млн. За итальянский клуб 21-летний грузинский форвард забил восемь голов и сделал десять голевых передач в 17 играх текущего сезона.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»: