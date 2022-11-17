Пиняев стал самым молодым футболистом в истории сборной России, побив рекорд Акинфеева

Полузащитник Сергей Пиняев стал самым молодым футболистом в истории сборной России. Игрок вышел в стартовом составе на товарищескую встречу с командой Таджикистана в возрасте 18 лет 15 дней.
Пиняев побил рекорд Игоря Акинфеева, дебютировавшего за национальную команду в 18 лет и 20 дней. Это произошло в товарищеской встрече с Норвегией (2:3) 28 апреля 2004 года. Полузащитник в настоящий момент выступает за самарские «Крылья Советов». В текущем сезоне он провёл 14 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативных передачи.
Матч между сборными Таджикистана и России идёт на «Центральном республиканском стадионе» в Душанбе. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
- 17 ноября 2022
-
19:12
-
19:08
-
18:59
-
18:55
-
18:51
-
18:49
-
18:47
-
18:38
-
18:34
-
18:24
-
18:15
-
18:01
-
17:58
-
17:43
-
17:37
-
17:31
-
17:22
-
17:20
-
17:16
-
17:12
-
16:52
-
16:46
-
16:41
-
16:40
-
16:26
-
16:10
-
15:50
-
15:49
-
15:22
-
15:20
-
15:14
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
15:00