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Пиняев стал самым молодым футболистом в истории сборной России, побив рекорд Акинфеева

Пиняев стал самым молодым футболистом в истории сборной России, побив рекорд Акинфеева
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Полузащитник Сергей Пиняев стал самым молодым футболистом в истории сборной России. Игрок вышел в стартовом составе на товарищескую встречу с командой Таджикистана в возрасте 18 лет 15 дней.

Пиняев побил рекорд Игоря Акинфеева, дебютировавшего за национальную команду в 18 лет и 20 дней. Это произошло в товарищеской встрече с Норвегией (2:3) 28 апреля 2004 года. Полузащитник в настоящий момент выступает за самарские «Крылья Советов». В текущем сезоне он провёл 14 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативных передачи.

Матч между сборными Таджикистана и России идёт на «Центральном республиканском стадионе» в Душанбе. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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