После начала матча сборных Таджикистана и России на входе на трибуны продолжается давка

В эти минуты в Душанбе (Таджикистан) на «Центральном республиканском стадионе» проходит товарищеский матч между сборными Таджикистана и России. Счёт пока ничейный — 0:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



После начала матча на входе на трибуны стадиона продолжается давка, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин. Болельщики пытаются прорваться через небольшой вход, контролируемый местными органами правопорядка.

Давка перед матчем Таджикистан — Россия:

Отметим, что это первая встреча сборных России и Таджикистана в истории. Также это вторая международная игра для команды Валерия Карпина после отстранения от международных турниров: первая была в сентябре 2022 года с командой Кыргызстана в Бишкеке (2:1).