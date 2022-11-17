Жиру ответил на вопрос, готов ли он быть дублёром Бензема в составе сборной Франции

Форвард сборной Франции Оливье Жиру рассказал, кого из травмированных будет не хватать команде на чемпионате мира, а также ответил на вопрос, готов ли он быть сменщиком Карима Бензема.
«Нам будет очень не хватать Поля Погба, как и Канте и Кимпембе. Поль был серьезной силой в этой сборной Франции благодаря своему характеру, но я убеждён, что есть и юные лидеры, которые смогут себя проявить. Я буду играть роль старшего брата для самых молодых игроков: буду открытым для них и давать советы, когда это необходимо.
Готов ли я быть играть роль дублёра Бензема? Быть профессионалом означает готовиться так, как будто вы собираетесь начать матч в старте, быть готовым в любой момент вступить в игру, это очень важно. Подготовка должна оставаться прежней. У вас должна быть энергия, чтобы привнести что-то от себя, когда вы вступаете в игру. Чем дальше мы продвигаемся в соревновании, тем больше будут мы будем подвергаться испытаниям. Влияние игроков, которые будут вступать в игру, должно быть всё более и более решающим», — цитирует Жиру Get French Football News.
Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре
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