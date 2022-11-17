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В Испании поздравили де Хеа с завершением карьеры в сборной. Вратарь не объявлял об уходе

В Испании поздравили де Хеа с завершением карьеры в сборной. Вратарь не объявлял об уходе
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Президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес поздравил вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа с завершением карьеры в национальной команде. Сам голкипер не объявлял об уходе из сборной страны. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Хосе Альварес.

По информации источника, Луис Энрике лично позвонил де Хеа перед чемпионатом мира, чтобы сообщить ему о том, что он не включён в заявку национальной команды. Тренер сказал вратарю, что это техническое решение. На вопрос де Хеа о том, в чём причина, Энрике не дал никаких разъяснений.

Спустя некоторое время де Хеа позвонил президент испанской футбольной федерации Рубиалес, он сказал вратарю: «Давид, я рад, что ты наконец принял решение, о котором думал. Мне уже сказали, что ты покидаешь национальную команду».

Де Хеа ответил: «Я не уходил из сборной, кто вам сказал, что я ухожу? Тренер сказал мне, что не рассчитывает на меня, но я никогда не отказывался от национальной команды и не собираюсь этого делать».

Отмечается, что де Хеа был крайне удивлён и расстроен таким отношением со стороны Энрике и федерации.

32-летний де Хеа не играл за сборную Испании с октября 2020 года. Всего за национальную команду вратарь сыграл 45 матчей, являясь основным голкипером национальной команды на чемпионате Европы 2016 года и чемпионате мира 2018 года.

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