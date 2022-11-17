Агент Захаряна отреагировал на слухи, что игрок получит паспорт Армении ради «Челси»

Павел Андреев, агент полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал слухи, согласно которым его клиент получит армянский паспорт, чтобы удалось совершить переход в лондонский «Челси».

«Правда ли, что Арсен хочет получить армянский паспорт, чтобы было легче уехать в Европу? Ни в одних переговорах ни с одним клубом никогда не возникала проблема российского паспорта.



Что касается паспорта, честно говоря, мы не разговаривали с ним на эту тему. Я знаю, что его родители — армяне, и, насколько я знаю, он может оформить армянский паспорт.



Но если это и будет сделано, то не для того, чтобы Арсену стало легче уехать в Европу. Повторю, в переговорах ни разу не возникало проблем, связанных с паспортом. В любом случае, на мой взгляд, получение паспорта любой страны, в том числе, паспорта Армении, — это осознанный поступок. Очень важный в жизни каждого. Безусловно, это не должно быть осуществлено для какой-то сиюминутной выгоды.



Информация про перевод денег в армянский банк? Нет, это неправда. Ни в каком виде армянские банки не фигурируют в этой истории», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Андреем Панковым.

Напомним, ранее в телеграм-канале "Breakeven’s | Челси" появилась информация, что в декабре Захарян отправится в Армению, где сделает себе армянский паспорт, чтобы получить рабочую британскую визу. При этом уточнялось, что Арсен останется футболистом сборной России.