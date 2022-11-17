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Агент Захаряна отреагировал на слухи, что игрок получит паспорт Армении ради «Челси»

Агент Захаряна отреагировал на слухи, что игрок получит паспорт Армении ради «Челси»
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Павел Андреев, агент полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал слухи, согласно которым его клиент получит армянский паспорт, чтобы удалось совершить переход в лондонский «Челси».

«Правда ли, что Арсен хочет получить армянский паспорт, чтобы было легче уехать в Европу? Ни в одних переговорах ни с одним клубом никогда не возникала проблема российского паспорта.

Что касается паспорта, честно говоря, мы не разговаривали с ним на эту тему. Я знаю, что его родители — армяне, и, насколько я знаю, он может оформить армянский паспорт.

Но если это и будет сделано, то не для того, чтобы Арсену стало легче уехать в Европу. Повторю, в переговорах ни разу не возникало проблем, связанных с паспортом. В любом случае, на мой взгляд, получение паспорта любой страны, в том числе, паспорта Армении, — это осознанный поступок. Очень важный в жизни каждого. Безусловно, это не должно быть осуществлено для какой-то сиюминутной выгоды.

Информация про перевод денег в армянский банк? Нет, это неправда. Ни в каком виде армянские банки не фигурируют в этой истории», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Андреем Панковым.

Напомним, ранее в телеграм-канале "Breakeven’s | Челси" появилась информация, что в декабре Захарян отправится в Армению, где сделает себе армянский паспорт, чтобы получить рабочую британскую визу. При этом уточнялось, что Арсен останется футболистом сборной России.

Захарян получит паспорт Армении. Это повлияет на трансфер в «Челси» и игру за Россию? Захарян получит паспорт Армении. Это повлияет на трансфер в «Челси» и игру за Россию?
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