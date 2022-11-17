Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таджикистан — Россия: команды не открыли счёт в первом тайме

Таджикистан — Россия: команды не открыли счёт в первом тайме
Комментарии

В эти минуты в Душанбе (Таджикистан) на «Центральном республиканском стадионе» проходит товарищеский матч между сборными Таджикистана и России. По окончании первого тайма счёт в матче ничейный — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Отметим, что перед началом встречи у стадиона образовалась толпа, которая устроила давку на входе на трибуны.

Это первая встреча сборных России и Таджикистана в истории. Также это вторая международная игра для команды Валерия Карпина после отстранения от международных турниров: первая была в сентябре 2022 года с командой Кыргызстана в Бишкеке (2:1). В следующем матче российская команда сыграет в Ташкенте с Узбекистаном (20 ноября, 15:00 по московскому времени).

Во время игры сборной России фанаты прорвали оцепление полиции! Видео жуткой давки. LIVE Во время игры сборной России фанаты прорвали оцепление полиции! Видео жуткой давки. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022