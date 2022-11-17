Таджикистан — Россия: Владимир Сычевой дебютировал за российскую команду

В эти минуты в Душанбе (Таджикистан) на «Центральном республиканском стадионе» проходит товарищеский матч между сборными Таджикистана и России. В начале второго тайма счёт в матче ничейный — 0:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В перерыве Валерий Карпин произвёл в составе российской команды ряд изменений: на поле вышли вратарь Сергей Песьяков, полузащитник Арсен Захарян и нападающий Владимир Сычевой, для которого эта игра стала первой за национальную сборную. Они появились вместо Александра Селихова, Фёдора Чалова и Максима Осипенко.
Отметим, что это вторая международная игра для команды Валерия Карпина после отстранения от международных турниров: первая была в сентябре 2022 года с командой Кыргызстана в Бишкеке (2:1). В следующем матче российская команда сыграет в Ташкенте с Узбекистаном (20 ноября, 15:00 по московскому времени).
- 17 ноября 2022
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