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Таджикистан — Россия: Песьяков получил травму и не смог самостоятельно покинуть поле

Таджикистан — Россия: Песьяков получил травму и не смог самостоятельно покинуть поле
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В эти минуты в Душанбе (Таджикистан) на «Центральном республиканском стадионе» проходит товарищеский матч между сборными Таджикистана и России. На 59-й минуте счёт в матче ничейный — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Голкипер российской национальной сборной Сергей Песьяков получил травму через несколько минут после того, как вышел на замену вместо Александра Селихова. Вратарь «Ростова» не смог самостоятельно уйти с поля, покинув его в сопровождении Александра Глебова и медицинского штаба.

Отметим, что это вторая международная игра для команды Валерия Карпина после отстранения от официальных турниров: первая была в сентябре 2022 года с командой Кыргызстана в Бишкеке (2:1). В следующем матче российская команда сыграет в Ташкенте с Узбекистаном (20 ноября, 15:00 по московскому времени).

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