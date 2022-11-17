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Прохожие нашли дыру рядом со стадионом в Катаре, где пройдёт финал чемпионата мира

Прохожие нашли дыру рядом со стадионом в Катаре, где пройдёт финал чемпионата мира
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Накануне чемпионата мира в Катар прибывает всё больше болельщиков из разных стран мира. В связи с этим увеличивается число любопытных глаз, подмечающих огрехи организации в преддверии турнира. Так, одни из прохожих, гулявшие в городе Лусаиле, обнаружили дыру рядом со стадионом, который 18 декабря должен принять финал мундиаля.

Дыра рядом со стадионом в Катаре, где состоится финал ЧМ:

По записанному болельщиками видео можно обнаружить, что загадочная дыра рядом с ареной «Лусаил Айконик» никак не ограждена барьерами. При этом повреждение находится в опасной близости от самого сооружения. Ближайший матч, который должен будет пройти здесь, состоится 22 ноября, когда Аргентина сыграет с Саудовской Аравией. Всего на стадионе, который вмещает до 80 тыс зрителей, планируется провести 10 матчей, включая финал.

Напомним, чемпионат мира стартует уже 20 ноября. В матче открытия сойдутся сборные Катара и Эквадора. Встреча начнётся в 19:00 мск.

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