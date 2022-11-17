Полузащитник ЦСКА Зделар: Дивеев, Чалов и Зайнутдинов проявили бы себя в Европе

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил, что его одноклубники Игорь Дивеев, Бактиёр Зайнутдинов и Фёдор Чалов могли бы играть в европейских чемпионатах.

«Кого могу выделить из партнёров по команде? В ЦСКА очень много хороших игроков. Не хочется никого выделять, но обычно в таких случаях всегда говорят о нападающих. Например, Чалов и Карраскаль выдали очень хороший старт — ну и Медина. Они втроём приняли участие в большом количестве голов и ассистов. Не люблю кого-то выделять, но что поделать. На самом деле все в команде играют на высоком уровне. Должен ещё отметить, что нам очень не хватает Дивеева из-за травмы. Думаю, когда он вернётся, команда будет намного сильнее.

Я читал, что Зайнутдиновым, Дивеевым и Чаловым интересуются европейские клубы. Думаю, они вполне могут заиграть в европейских чемпионатах. Бийол и Бистрович же действительно заиграли в топ-чемпионате. Я принял участие в большом количестве еврокубковых матчей и могу сказать, что Дивеев, Чалов и Зайнутдинов проявили бы себя в Европе. Тем более что они играют в ЦСКА, который регулярно выступал в международных турнирах», — приводит слова Зделара Metaratings.

Дивеев в текущем сезоне сыграл в 12 матчах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу. Сообщалось об интересе к защитнику ряда клубов итальянской Серии A. Чалов забил 11 голов и отдал одну голевую передачу в 19 играх, об интересе к нему объявила «Венеция». Зайнутдинов, сыгравший в 18 матчах за ЦСКА в этом сезоне, по слухам, может перейти в «Аталанту».