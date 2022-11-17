Зделар: только Сербия — православная страна на ЧМ-22. Логично, что в России болеют за неё

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в 2022 года в Катаре и назвал причину, по которой россияне будут поддерживать сборную Сербии на турнире.

«До какой стадии дойдёт Сербия на чемпионате мира в Катаре? У нас тяжёлая группа. Главное, что сборная выполнила задачу-минимум: отобралась на турнир. А теперь игрокам, тренеру и сборной в целом нужно определиться с задачей на чемпионат мира. На этом турнире все группы сложные, ведь там лучшие игроки и лучшие сборные. Мы попали почти в такую же группу, как и в прошлый раз. Тогда всё закончилось не очень хорошо. Думаю, мы извлекли урок, проанализировали всё. Если будем играть с холодной головой, то добьёмся серьёзного успеха. Думаю, эта команда уже доказала, что может играть на высшем уровне.

Как реагирую на то, что многие россияне будут болеть за Сербию на чемпионате мира? Если посмотреть объективно, россиянам больше не за кого болеть на чемпионате мира. Мы – единственная православная страна на турнире. Логично, что они будут болеть за Сербию. К сожалению, Россия не участвует в турнире, но, надеюсь, россияне нас поддержат», — приводит слова Зделара Metaratings.

Сборная Сербии сыграет в одной группе стартующего 20 ноября чемпионата мира с командами Бразилии, Камеруна и Швейцарии.

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