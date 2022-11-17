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Сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче

Сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче
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Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче. Игра завершилась со счётом 0:0. Встреча состоялась в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе».

Отметим, что во второй половине второго тайма арбитр Ильгиз Танташев отменил гол полузащитника российской команды Даниила Уткина. В составе сборной России свои дебютные матчи провели Владимир Сычевой, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев, Александр Селихов, Даниил Хлусевич и Александр Солдатенков.

Этот матч стал первым для главных национальных команд в истории. В следующей встрече подопечные Валерия Карпина сыграют в Ташкенте со сборной Узбекистана. Матч состоится в воскресенье, 20 ноября, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
17 ноября 2022, четверг. 18:00 МСК
Таджикистан
Окончен
0 : 0
Россия
Комментарии
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