Сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче. Игра завершилась со счётом 0:0. Встреча состоялась в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе».



Отметим, что во второй половине второго тайма арбитр Ильгиз Танташев отменил гол полузащитника российской команды Даниила Уткина. В составе сборной России свои дебютные матчи провели Владимир Сычевой, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев, Александр Селихов, Даниил Хлусевич и Александр Солдатенков.



Этот матч стал первым для главных национальных команд в истории. В следующей встрече подопечные Валерия Карпина сыграют в Ташкенте со сборной Узбекистана. Матч состоится в воскресенье, 20 ноября, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.