Валерий Карпин высказался о нулевой ничьей в матче Таджикистан — Россия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результат товарищеского матча со сборной Таджикистана.

«Первый тайм понравился больше. Было больше контроля и у наших ворот и в центре. Во втором тайме почиталось желание быстрее забить гол. Спешка подводила. Пошла открытая игра без центра. Посмотрели многих новичков. Так что впечатление нормальные», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Отметим, что во второй половине второго тайма арбитр Ильгиз Танташев отменил гол полузащитника российской команды Даниила Уткина. В составе сборной России свои дебютные матчи провели Владимир Сычевой, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев, Александр Селихов, Даниил Хлусевич и Александр Солдатенков.