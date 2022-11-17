Валерий Карпин высказался о нулевой ничьей в матче Таджикистан — Россия
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результат товарищеского матча со сборной Таджикистана.
«Первый тайм понравился больше. Было больше контроля и у наших ворот и в центре. Во втором тайме почиталось желание быстрее забить гол. Спешка подводила. Пошла открытая игра без центра. Посмотрели многих новичков. Так что впечатление нормальные», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Отметим, что во второй половине второго тайма арбитр Ильгиз Танташев отменил гол полузащитника российской команды Даниила Уткина. В составе сборной России свои дебютные матчи провели Владимир Сычевой, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев, Александр Селихов, Даниил Хлусевич и Александр Солдатенков.
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