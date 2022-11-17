Карпин назвал сумасшедшей атмосферу на матче Таджикистан — Россия

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеского матча с Таджикистаном (0:0) прокомментировал игру соперника, а также оценил атмосферу на «Центральном республиканском стадионе», где состоялась встреча.
«Соперник? Компактно, хорошо оборонялась на чужой половине поля. Атмосфера на стадионе сумасшедшая. Здорово», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Этот матч стал первым для главных национальных команд России и Таджикистана в истории. В следующем матче подопечные Валерия Карпина сыграют в Ташкенте с Узбекистаном. Игра состоится в воскресенье, 20 ноября, стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени. Напомним, сборная России была отстранена от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА.
- 17 ноября 2022
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